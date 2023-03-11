Италия, Серия А, 26-й тур

Эмполи – Удинезе – 0:1

Гол: Бекао, 54

Наполи – Аталанта – 2:0

Голы: Кварацхелия, 60, Ррахмани, 77

Болонья – Лацио – 0:0

Коваленко заработал победный пенальти – Интер сенсационно проиграл Специи, прервавшей черную серию

В первом матче дня Эмполи принимал Удинезе. Обе команды подошли к дуэли с похожими показателями – по 7 поединков без побед. Первый тайм прошел при незначительном преимуществе хозяев, которые создали два плюс-минус опасных момента: Бийоль и Бекао с разницей в 8 минут замыкали навесы головой мимо правой стойки.

После перерыва "бьянконери" вышли вперед: вышеупомянутый Бекао удачно замкнул навес с углового под крестовину. Почти сразу хозяева могли отыграться, однако Сильвестри сначала потянул удар Марина в левую девятку, а затем справился с выстрелом Балданци. Победа позволила Удинезе подняться на девятую строчку, Эмполи четырнадцатый.

Наполи без особого сопротивления одолел Аталанту. Несмотря на ряд моментов от партенопейцев первый тайм прошел без голов. После перерыва Кварацхелия ударом в девятку забил свой очередной мяч в Серии в сезоне, сравнявшись по этому показателю с количеством ассистов (11/11). Бергамаски бросились отыгрываться и пропустили второй раз – Ррахмани в районе одиннадцатиметровой отметки головой замкнул подачу в угол ворот. Победа закрепила Наполи на первой строчке: расстояние от ближайшего преследователя – Интера, который накануне неожиданно проиграл Специи – составляет уже 18 очков. Аталанта – шестая.

Лацио и Болонья закрывали программу игрового дня. Это был идеальный выбор для последнего матча в списке для просмотра. Дело в том, что команды, очевидно, задались целью подготовить зрителей ко сну. "Россоблу" владели территориальным преимуществом, но воплотить его во что-то конкретное никак не удавалось. Римляне в очередной раз доказали, что без Чиро Иммобиле не могут держать уровень претендента на попадание в зону Лиги чемпионов. В итоге – закономерная ничья без голов, которая не позволила Лацио подняться на второе место в турнирной таблице Серии А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ