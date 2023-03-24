УЕФА готовится исключить Беларусь из отбора на Евро-2024
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на требование Европарламента отстранить приспешников оккупантов от соревнований под эгидой союза.
Исполнительный комитет УЕФА планирует обсудить вопрос исключения сборной Беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает Sportschau со ссылкой на письмо Александера Чеферина к членам Европарламента.
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По информации источника, Чеферин отправил письмо более 100 депутатам, где отметил, что намерен обсудить ситуацию Беларуси на ближайшем заседании Исполкома, которое состоится 4 апреля в Лиссабоне.
Ранее представители Европарламента в своем обращении отмечали, что "сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе".
Напомним, сейчас Беларусь может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны.
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