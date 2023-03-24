Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на требование Европарламента отстранить приспешников оккупантов от соревнований под эгидой союза.

Исполнительный комитет УЕФА планирует обсудить вопрос исключения сборной Беларуси из отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает Sportschau со ссылкой на письмо Александера Чеферина к членам Европарламента.

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По информации источника, Чеферин отправил письмо более 100 депутатам, где отметил, что намерен обсудить ситуацию Беларуси на ближайшем заседании Исполкома, которое состоится 4 апреля в Лиссабоне.

Ранее представители Европарламента в своем обращении отмечали, что "сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе".

Напомним, сейчас Беларусь может участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны.

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