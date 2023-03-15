Пока в европейском футболе действуют правила, запрещающие двум клубам с одним владельцем выступать в одном соревновании. УЕФА планирует просмотреть этот пункт в регламенте.

Продажа Манчестер Юнайтед откладывается – владельцы взяли время на размышления

"Нужно поговорить об этом и посмотреть, что можно с этим сделать. Мы не должны просто говорить "нет" инвестициям, но должны решить, что мы введем в этих случаях, поскольку правила должны быть строгими.

Мы думаем не только о Манчестере Юнайтед. У нас есть пять-шесть владельцев клубов, желающих купить еще один. С одной стороны, это правда, что если у вас есть два клуба, которые играют в одном турнире, вы можете сказать одному из них проиграть, потому что хотите, чтобы другой выиграл. Но для игрока вы думаете, что это легко сделать? И легко ли сказать тренеру проиграть матч?" – цитирует Чеферина. RMC Sport.

Президент УЕФА не зря упомянул об английском гранде. Владельцам Манчестер Юнайтед поступали предложения по продаже команды от нескольких бизнесменов, также имеющих акции других европейских клубов. Но всегда стоял вопрос ограничений по участию в турнирах. Если правило будет отменено или пересмотрено, то у Глейзеров предложений может стать больше, а клуб быстрее сменит владельца.

Павелко претендует на должность вице-президента УЕФА, – источник