УЕФА остроумно охарактеризовал курьезный гол Ракицкого, который дал надежду на успех в противостоянии с Фейеноордом
22 марта 23:54 - Читати українською
Гол защитника Шахтера Ярослава Ракицкого был отдельно отмечен пресс-службой УЕФА.
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УЕФА в своем Instagram решил напомнить гол Ярослава Ракицкого в ворота Фейеноорда в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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Напомним, защитник переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении. "Гений", – коротко охарактеризовали этот гол в заметке под видео.
Добавим, что первая игра с Фейеноордом завершилась для Шахтера ничьей (1:1), но вторая встреча стала полным фиаско – разгромным поражением со счетом 1:7.
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