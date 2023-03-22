Ярослав Ракицкий в поединке с Фейеноордом / Getty Images

УЕФА в своем Instagram решил напомнить гол Ярослава Ракицкого в ворота Фейеноорда в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Напомним, защитник переправил мяч в ворота нидерландцев спиной в падении. "Гений", – коротко охарактеризовали этот гол в заметке под видео.

Добавим, что первая игра с Фейеноордом завершилась для Шахтера ничьей (1:1), но вторая встреча стала полным фиаско – разгромным поражением со счетом 1:7.

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