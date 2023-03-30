Бывший хавбек Динамо Алексей Михайличенко получил поздравление от УЕФА по случаю своего 60-летия.

УЕФА в своем твиттере поздравил бывшего хавбека Динамо и сборной СССР Алексея Михайличенко, которому исполнилось 60 лет.

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В заметке выложили видео с голом Михайличенко на Евро-1988 в ворота Англии. Тогда сборная СССР с Алексеем в составе заняла второе место на чемпионате Европы.

За свою карьеру Михайличенко успел поиграть за Динамо, Сампдорию, Рейнджерс и выигрывал чемпионат Италии, Кубок кубков, 5 раз становился чемпионом Шотландии, 3 раза выигрывал Кубок Шотландии, 2 Кубка Лиги, трижды выигрывал чемпионат СССР и столько же Кубок СССР.

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