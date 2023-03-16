Команда Игора Йовичевича ожидаемо не заслужила похвалу за ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда (1:7). УЕФА же расхвалил нидерландцев.

"Фейеноорд был неумолим и, если не считать десятиминутного отрезка при счете 2:0, полностью доминировал на поле. Особенно во втором тайме Шахтеру редко удавалось выйти из своей половины поля.

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Прекрасное выступление лидеров Эредивизи. Подопечные Арне Слота могут не бояться никого в четвертьфинальном розыгрыше", – написал представитель пресс-службы УЕФА Дерек Брукман на сайте организации.

Напомним, Шахтер оставался единственным представителем Украины в еврокубках. На предыдущей стадии дончанам удалось одолеть Ренн, но нидерландский коллектив был им не по силам (2:8 по сумме двух матчей).

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