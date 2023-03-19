Уход Месси из ПСЖ, конфликт с тренером и 600 миллионов от конкурентов Роналду – отец Лео не выдержал наплыва слухов
Неопределенность по поводу будущего Лионеля Месси ожидаемо собирает огромный интерес болельщиков и СМИ.
Хорхе Месси, отец чемпиона мира, не выдержал огромного потока слухов и решил публично развеять хотя бы часть из них.
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"Когда они прекратят лгать? Где доказательства? Ах, это все фейки. Неважно, насколько громкими они могут быть. Просто не верьте этому", – написал Хорхе в Instagram, добавив скрины трех громких заголовков. В них говорилось об отказе Месси-младшего от нового контракта с ПСЖ, конфликте с Кристофом Гальтье на тренировке и 600 млн долларов зарплаты, которую звезда якобы требовала у саудовского Аль-Хиляля.
Добавим, что 35-летний Месси до сих пор не продлил соглашение с ПСЖ и летом может стать свободным агентом. Статистика аргентинца в сезоне – 31 матч, 18 голов и 17 ассистов.
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