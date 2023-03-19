Хорхе Месси, отец чемпиона мира, не выдержал огромного потока слухов и решил публично развеять хотя бы часть из них.

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"Когда они прекратят лгать? Где доказательства? Ах, это все фейки. Неважно, насколько громкими они могут быть. Просто не верьте этому", – написал Хорхе в Instagram, добавив скрины трех громких заголовков. В них говорилось об отказе Месси-младшего от нового контракта с ПСЖ, конфликте с Кристофом Гальтье на тренировке и 600 млн долларов зарплаты, которую звезда якобы требовала у саудовского Аль-Хиляля.

Jorge Messi denies three stories:



️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023

Добавим, что 35-летний Месси до сих пор не продлил соглашение с ПСЖ и летом может стать свободным агентом. Статистика аргентинца в сезоне – 31 матч, 18 голов и 17 ассистов.

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