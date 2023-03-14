Уэльс после ухода Бейла выбрал нового звездного капитана
Аарон Рэмзи стал новым капитаном сборной Уэльса после того, как Гарет Бейл объявил о завершении карьеры.
Ранее Аарон Рэмзи был вице-капитаном сборной Уэльса. После ухода Бейла из футбола именно он примерил на себе капитанскую повязку, информирует официальный сайт валлийской Ассоциации футбола.
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По словам главного тренера сборной Роберта Пейджа, решение назначить Аарона капитаном команды получило естественное развитие. Новым вице-капитаном валлийской сборной станет защитник Тоттенхэма Бен Дэвис.
Свой первый матч с момента объявления Бейла о завершении карьеры сборная Уэльса сыграет 25 марта в Кардиффе против сборной Хорватии в рамках отборочного раунда на Евро-2024.