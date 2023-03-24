Коллективы сойдутся в турецком Белеке на поле Carya Regnum, начало в 15:30 по киевскому времени. Поединок будет транслироваться вживую на YouTube-канале УАФ и региональных телеканалах Суспільне.

Ярмоленко рассказал, как в сборной Украины встретили Ротаня

Молодежку "сине-желтых" тренируют Василий Кардаш и Александр Мелащенко, пока Руслан Ротань возглавляет главную команду страны. У нее впереди матч с Англией 26 марта.

Видеотрансляция матча Украина U-21 – Дания U-21

Стартовый состав сборной Украины: Фесюн – Драмбаев, Боль, Дидык, Роман – Очеретько, Желизко, Рубчинский – Брагару, Кухаревич, Назаренко (к).

Запасные: Нещерет, Кинарейкин, Вивчаренко, Таловеров, Биловар, Вьюнник, Михайленко, Кащук, Сикан, Батагов, Лях, Крыськив, Хлань, Бражко.

Напомним, 27 марта сборная U-21 проведет еще один спарринг – с Италией в городе Реджо-ди-Калабрия. А летом примет участие в финальном турнире Евро-2023. "Сине-желтые" сыграют с Румынией, Испанией и Хорватией в группе B.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу