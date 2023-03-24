Полузащитник СК Днепр-1 и сборной Украины Александр Пихаленок высказался по поводу дуэли с Англией в отборе на Евро-2024.

"Не открывая тайн, наигрывали что-нибудь? Да, договорились немного у ворот, разобрали некоторые моменты, будем готовиться к матчу.

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Это старт квалификации, всегда есть немного волнения к матчу. Но у тех, кто выйдет с первых минут, после стартового свистка все пройдет.

Стиль Ротаня? Нравится. Все, так сказать, современно, современный футбол. Думаю, ребята довольны. Теперь все, над чем мы работали, нужно перенести на поле", – заявил Пихаленок в комментарии УАФ.

Напомним, противостояние Англии с Украиной будет принимать лондонский Уэмбли. Дуэль стартует 26 марта в 19:00.

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