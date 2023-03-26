"Плюсы в том, что мы вместе. Вместе и до конца. Если команда будет едина, то все будет хорошо.

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У нас очень хорошие сильные футболисты. Если будем одним целым, то можем рассчитывать на положительный результат в Англии.

Наша команда, как и вся страна, должна сейчас биться и играть только на победу. Считаю, что в каждом матче есть шансы, и этот не является исключением", - цитирует Хомченовского официальный сайт Кривбасса.

Напомним, поединок против Англии состоится уже сегодня, 26 марта, и стартует в 19:00. Хомченовский провел за национальную команду четыре матча, результативными действиями не отмечался.

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