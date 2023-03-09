Федерации футбола Испании и Португалии разрабатывают запасной вариант на тот случай, если на президента УАФ Андрея Павелко будут наложены санкции.

Андрей Павелко с президентами испанской и португальской Федераций / elcomercio.pe

Пиренейская заявка на проведение ЧМ-2030 может изменить свой состав. Федерации футбола Испании и Португалии прорабатывают вариант включения в неё Марокко, информирует AS.

Павелко получил новую меру пресечения от суда – президент УАФ пропустит конгресс УЕФА, – журналист

Марокко де-юре заменит Украину в заявке только в том случае, если УЕФА наложит санкции на украинский футбол из-за уголовного дела против Андрея Павелко

Сейчас президента УАФ подозревают в мошенничестве и отмывании денег при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. На время расследования Павелко был временно отстранен от занимаемой должности.

Ранее 47-летнего президента УАФ выпустили на свободу под залог в приблизительно 10 миллионов гривен.