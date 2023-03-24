"Сине-желтые" начали, пожалуй, самую странную кампанию за выход на континентальное первенство за всю свою историю – без полноценного главного тренера и со сверхсекретным спаррингом.

Накануне Руслан Ротань дебютировал во главе сборной Украины в матче против дубля английского Брентфорда. Игра проходила за закрытыми дверями – без зрителей и прессы. Украинцы победили (2:0), однако краткий видеообзор, который выкатил клубный Твиттер английского клуба, не дает полноценной картины о готовности наших ребят. Также вчера провели свои поединки соперники "сине-желтых" по отбору: Англия не без проблем разобралась в Неаполе с действующими чемпионами континента – сборной Италии (2:1).

Какие секреты готовит Ротань и Ко на поединок против "Трех львов"? Насколько "Скуадре Адзурре" удалось вымотать подопечных Гарета Саутгейта и поможет ли это украинцам? Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу