Противостояние Англии и Украины во 2 туре отбора к Евро-2024 привлекло огромное внимание болельщиков.

Стадион Уэмбли, принимающий эту дуэль, вмещает 90 тысяч зрителей. Уже раскуплено более 85 тысяч билетов, информирует футбольный обозреватель Times Sport Генри Винтер в Twitter.

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Украинцев ожидается 4200, из них тысяча вместе с членами британских семей, приютивших их после начала полномасштабного вторжения России, получила бесплатные билеты от Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, противостояние "сине-желтых" и "Трех львов" состоится 26 марта. Перед этим команда Руслана Ротаня 23 числа сыграет товарищеский матч с Брентфордом.

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