Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк останется на своём посту до окончания чемпионата мира 2026 года в Канаде, Мексике и США.

Стив Кларк продлил контракт с шотландской Ассоциацией футбола до лета 2026 года, информирует официальный сайт организации.

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Решающим фактором стало повышение сборной Шотландии в классе в Лиге наций. Благодаря победе и ничьей в матчах с Украиной шотландская команда заняла первое место в своей группе дивизиона В.

Теперь "горцы" будут выступать в дивизионе А.

Кларк признался, что, если бы в первый год его руководства кто-нибудь предположил, что он останется работать со сборной до 2026 года, это вызвало бы у него смех.

Кларк работает главным тренером сборной Шотландии с 2019 года. Именно тогда он сменил на этом посту Алекса Маклиша.

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