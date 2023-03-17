Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань вынужден вносить правки в заявку на первый матч отбора к Евро-2024.

Вингер Шахтера Александр Зубков и защитник "горняков" Ефим Конопля травмировались, из-за чего пропустят поединок против Англии, сообщает сайт УАФ.

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В то же время Руслан Ротань перевел из ранее обнародованного резервного списка в основной Дениса Мирошниченко. Для 28-летнего защитника Александрии это дебютный вызов в сборную. Раньше он играл за U-19, U-20 и U-21.

Напомним, что национальная команда Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. За 3 дней после этого состоится дуэль против Англии, где командой будет руководить Ротань.

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