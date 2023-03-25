Сборные Украины и Дании встретились во втором туре элит-раунда отбора на чемпионат Европы-2023 U-19. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Элит-раунд квалификации к Евро-2023, 1-й тур

Украина U-19 – Дания U-19 – 1:2

Голы: Царенко, 31 – Доргу, 45, Сертдемир, 51

Стартовый состав сборной Украины: Герета – Китела, Холод, Слюбик, Булеза (к) – Роспутько, Варфоломеев – Глущенко, Царенко, Пушкарёв – Горбач.

В предыдущей стадии отбора украинцы выиграли все три матча, а вот начало элит-раунда стало холодным душем. После поражения от Люксембурга в первом туре вариантов у "сине-желтых" уже не было. Подопечным Сергея Нагорняка нужно было обязательно обыгрывать Данию, которая в стартовом туре элит-раунда расписала нули с Испанией.

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Именно украинцы открыли счет на 31-й минуте – гол в свой актив записал полузащитник Динамо Антон Царенко. К сожалению, уйти на перерыв победителями не удалось. На последних секундах тайма датчане отыгрались, а во второй половине вообще вышли вперед. Как и в поединке с Люксебургом, подопечные Нагорняка пропустили дважды после того, как забили первыми. Отыграться "сине-желтые" уже не смогли.

1:2 – второе поражение команды Нагорняка в двух матчах. В последнем туре элит-раунда квалификации Украина сыграет с Испанией, но это уже чисто формальность – шансов на первое место нет. Матч 3-го тура состоится 28 марта, начало в 19:00. В финальную часть Евро-2023 U-19, которая пройдет на Мальте 3-16 июля, выйдут 7 победителей каждой группы.

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