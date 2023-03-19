Чуда не произошло – женская сборная Украины по футзалу разгромно уступила Испании в финале чемпионата Европы-2023. Но и второе место, которое заняла команда Олега Шайтанова, стало лучшим результатом в истории женской сборной.

Евро-2023 по футзалу среди женщин. Финал

Украина – Испания – 1:5

Голы: Шульга, 36 – Пеке, 1 (пен), Бабенко, 11 (авт), де Пас, 20, Сампер, 21, Дани, 37

В полуфинале, сыгранном 17 марта, "сине-желтые" обыграли Венгрию, гарантировав себе минимум серебряные медали. Однако в поединке за золото соперник был куда крепче. Испания выиграла оба предыдущих чемпионата Европы, именно этой сборной украинки проиграли год назад в полуфинале со счетом 0:9. Пиренейская сборная была очевидным фаворитом дуэли.

Украина вышла в финал женского Евро-2023 по футзалу – дубль испанской легионерки гарантировал исторический успех

Первый тайм подтвердил пессимистические прогнозы. Уже на 13-й секунде "Фурия Роха" заработала право на пенальти и повела в счете. На экваторе 20-минутки Бабенко срезала мяч в сетку собственных ворот, а незадолго до сирены на перерыв де Пас ударом в дальний угол довела счет до разгромного. Несмотря на это, украинки держались достойно – несколько моментов у "сине-желтых" было, а испанки нахватали сразу пять командных фолов. Еще один – и был бы 10-метровый пенальти, но не суждено.

Старт второго тайма нашим девушкам тоже не удался – как и в первой половине, "Фурия Роха" очень быстро забила. Не прошло и минуты, как Сампер с нескольких метров пробила мимо Анастасии Терех. Украинки сократили отставание – Анна Шульга, оформившая дубль в полуфинале, отличилась и сегодня. "Сине-желтые" перешли на игру в 5 полевых, ошиблись в атаке и получили гол в пустые ворота. 1:5 – Испания в третий раз подряд выиграла женское Евро.

Серебряные медали чемпионата Европы – лучший результат в истории женской футзальной сборной Украины. На первом Евро (в 2019-м) "сине-желтые" финишировали четвертыми, а год назад завоевали бронзу.

Третье место на футзальном Евро досталось Португалии, которая несколькими часами ранее в матче за бронзу разбила Венгрию со счетом 12:0.