Команда Йовичевича уступила в ответном матче 1/8 Лиги Европы нидерландскому Фейеноорду со счетом 1:7. В чем главные причины разгрома и при чем здесь Мудрик, смотрите в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.

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