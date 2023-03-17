Украина рискует забыть о ЛЧ, но есть плюсы – Шахтер против... Мудрика, издевательства фанатов Фейеноорда
17 марта 17:03 - Читати українською
Футбол 24 проанализировал одно из самых разгромных поражений донецкого Шахтера в истории выступлений в еврокубках.
завершено
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
Кевин Келси 87’
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
87’ Кевин Келси
Команда Йовичевича уступила в ответном матче 1/8 Лиги Европы нидерландскому Фейеноорду со счетом 1:7. В чем главные причины разгрома и при чем здесь Мудрик, смотрите в новом видео на YouTube-канале Футбол 24.
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