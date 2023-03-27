Товарищеский матч 28 марта 2023

Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1

Голы: Ловато, 18, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68

Стартовый состав сборной Украины: Нещерет – Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Михайленко, Крыськив, Бражко – Кащук, Сикан, Вьюнник.

Несколько дней назад "сине-желтые" в сверхрезультативном спарринге обыграли Данию, забив решающий гол на последних секундах. Тогда победу молодежной сборной Украины принес Даниил Сикан, появившийся сегодня с первых минут.

Украина U-21 без Ротаня ярко выиграла первый матч в 2023 году – 5 голов, дурацкие пенальти и роскошные действия атаки

Руслан Ротань, еще вчера руководивший действиями национальной сборной на Уэмбли в игре с Англией, успел прилететь на поединок против "Скуадры Адзуррини". Наставник применил массовую ротацию, выпустив совсем другой состав, чем тот, что вышел против Дании. Также наша молодежка потеряла ряд лидеров – Бондаренко, Трубин, Судаков и Мудрик находились в национальной команде. Не было и травмированного Сыча, вместо которого на правом фланге защиты вышел номинально левый бек Ростислав Лях.

Уже на первых минутах Нещерет вступил в игру, забрав мяч после дальнего удара. Голкипер Динамо подчистил и после ошибки Таловерова, который начал обыгрывать в своей штрафной. До этого и сам Руслан едва не ошибся, рискованно отдав на партнера. Нервные первые минуты для "сине-желтых". На 18-й Батагов ценой желтой карточки остановил рывок Канчельери, но и это не спасло Украину от пропущенного мяча. Фаджиоли навесил со штрафного, а Ловато перепрыгнул Таловерова и пробил Нещерета. 1:0.

Украинцы напомнили о себе на 26-й. Крыськив классно запустил Кащука, тот мог выходить один на один, но упал после контакта с защитником. Пенальти арбитр не назначил и, похоже, правильно поступил. Забегая вперед, это был единственный острый момент Украины.

Под конец тайма был назначен опасный штрафной в наши ворота. Фаджиоли пробил во вратарский угол – Нещерет все контролировал, но удар был неточным. Еще одна обрезка, еще один удар Фадижоли – Нещерет на месте. Хавбек Ювентуса чуть не забил прямым ударом почти с угла поля – штанга! Слишком много ошибок в защите и в центре поля от "сине-желтых" за 45 минут. Италия имела ощутимое преимущество. Руслан Ротань активно жестикулировал в технической зоне, но избежать поражения в первом тайме это не помогло.

Nicolo Fagioli bliski bramki z rzutu wolnego. pic.twitter.com/5Fd1gPqa9N — Calcio24PL (@Calcio24_PL) March 27, 2023

После перерыва подопечные Паоло Николато продолжали "возить" украинцев. Канчельери мощно бил в ближний – Нещерет дотянулся. Регулярно проваливался правый фланг защиты – левый бек Лях явно некомфортно чувствовал себя на этой позиции, а Таловеров не страховал.

Тем более неожиданным стал гол Украины. Подопечные Ротаня классно вышли из обороны, Кащук получил длинный пас, но не смог обыграть соперника. Впрочем, мяч отскочил к Алексею, который прошил голкипера Италии. 1:1, которые совсем не соответствовали духу игры.

Но очень быстро Италия снова вышла вперед. В течение 5-ти секунд "сине-желтые" трижды позволили соперникам пробить из пределов штрафной. Первый удар потянул Нещерет, добивание приняла на себя перекладина, а с третьей попытки Лоренцо Коломбо достиг цели.

Напомним, летом команда Руслана Ротаня сыграет в финальной части молодежного чемпионата Европы. Соперниками Украины U-21 в групповом турнире станут Румыния, Испания и Хорватия. Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

Игры Ротаня в Гвардиолу, новичок сборной Украины – лучший, сачкование Мудрика