Молодежные сборные Украины и Дании сошлись в товарищеском матче. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2

Голы: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квисгарден, 47, Кьергор, 85 (пен.)

Нереализованный пенальти: Фагир, 40 (Дания)

Наша молодежка проводила свой первый матч в 2023 году. Приходилось обходиться без главного тренера Руслана Ротаня, которого вынужденно "повысили" в национальную команду на матч отбора Евро-2024 против Англии (26 марта). На спарринг против датчан в турецком Белеке "сине-желтых" готовили Василий Кардаш, Александр Мелащенко и Алексей Чистяков.

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Состав также существенно отличался от того, что полгода назад завоевал путевку на молодежный Евро-2023. Немалая группа игроков теперь в обойме национальной сборной – Трубин, Бондаренко, Судаков. Впрочем, даже так украинцы показали достойное выступление против сборной Дании. Брагару открыл счет в середине первого тайма. Драмбаев ворвался в штрафную и красиво пяткой откатил вингеру Черноморца, а тот не менее эффектно закрутил в дальнюю девятку.

Вторая половина превратилась в перестрелку, хотя наши ребята могли пропустить еще до перерыва. Датчане запрессинговали "сине-желтых" у штрафной, Драмбаев обрезался, а Дидык сбил оппонента. Вахидулла Фагир с "точки" влепил в крестовину.

Уже на 47-й минуте датчанам таки удалось восстановить равновесие благодаря еще одной ошибке защитников. Никто не смог перехватить корявую подачу с правого фланга, и Матиас Квисгарден пробил Фесюна ударом в ближний угол.

Провальные действия обороны компенсировались эффектными в атаке. Очеретько вернул Украине преимущество мощным ударом с 30 метров. Под занавес встречи "сине-желтые" придумали еще один пенальти в совершенно неострой ситуации – Кьергор не простил. Последнее слово все же было за нашими парнями. На 4-й компенсированной минуте кипер датчан отразил удар Вьюнника, но Сикан был первым на добивании – 3:2!

Следующий спарринг Украина проведет 27 марта против Италии, а в июне уже стартует Евро-2023. Экспериментальная оборона сегодня вряд ли порадовала тренерский штаб, но качественные действия в атаке позволили начать год с победы.

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