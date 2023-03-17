Женская сборная Украины по футзалу сыграет против Испании в финале чемпионата Европы-2023. "Сине-желтые" одержали волевую победу над Венгрией в полуфинальном поединке.

Евро-2023 по футзалу среди женщин. Полуфинал

Венгрия – Украина – 1:2

Голы: Горват, 12 – Шульга, 15, 32

"Финал четырех" третьего в истории женского футзального Евро принимала Венгрия. Именно хозяйки противостояли сборной Украины в полуфинале в Дебрецене.

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"Сине-желтые" в первом тайме имели преимущество, но счет на экваторе 20-минутки открыли венгерки. Виктория Горват завершила сольный проход ударом в угол ворот. К счастью, подопечные Олега Шайтанова довольно быстро отыгрались. Результативным стал розыгрыш углового, а гол в свой актив записала Анна Шульга. До перерыва украинки могли и вперед выйти, но стойка сыграла за Венгрию. 1:1 после первого тайма с существенным преимуществом "сине-желтых".

На старте второй половины Шульга снова проверила на прочность стойку. Она же упустила супершанс, не попав в почти пустые ворота. Венгрерки ответили выходом 3 в 2 – Виктория Кислова вовремя вышла из ворот и спасла украинскую команду.

Давление "сине-желтых" таки принесло результат. Шульга была первой на добивании и оформила дубль. Анна, выступающая за испанский клуб Торребланка, вывела Украину вперед. Сразу наши девушки могли забить в третий раз, однако снова стойка сыграла за хозяев. На последние минуты тренер Венгрии выпустил 5-ю полевую, но результата это не дало. 2:1 – Украина в финале!

В другом полуфинале сборная Испании обыграла Португалию со счётом 3:2. Соответственно, именно с испанками Украина сыграет в финале чемпионата Европы. Этот матч, как и игра за третье место, состоится в воскресенье, 19 марта. Начало поединка за бронзу – в 18:00 по Киеву. Финальный матч Евро-2023 стартует в 21:00.

Напомним, что это третий континентальный форум для сборной Украины. На Евро-2019 наша команда заняла четвертое место, в прошлом году Евро-2022 финишировала третьей, обыграв в "утешительном финале" именно Венгрию (2:1).