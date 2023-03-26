Сопредседатель комитета профессионального футбола УАФ Игорь Беланов поделился ожиданиями от стартового матча "сине-желтых" против "Трех львов" в борьбе за выход на Евро-2024.

"Миллионы украинцев ждут победы. Прошу прощения у фанатов Англии, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину. В Европе трудно это понять, но даже во время войны солдаты, медики, волонтеры – хотят хотя бы на мгновение почувствовать вкус мирной жизни.

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Игра с Англией – одна из немногих возможностей хотя бы на два часа переключиться с войны на спорт. Я, конечно, жду победы. Какие еще могут быть варианты? Солдаты в окопах ждут победы. И их дети, родители, братья этого хотят. Вся страна мечтает о победе на Уэмбли.

Футбол – игра миллионов – возвращает их в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или айтишниками, все изменилось. У них была жизнь, планы, хобби. Все это внезапно закончилось и им нужно было учиться военному делу и идти воевать. Наши игроки больше времени прячутся от ракет, чем тренируются, в Украине постоянно срываются тренировки. Каждый день враг разрушает инфраструктуру, обстреливает нас ракетами, убивает людей. Это влияет на мозг, на душу и не проходит быстро.

Хочу посмотреть красивую игру, полную эмоций и событий. Конечно, пусть она завершится нашей победой", – цитирует Беланова ВВС.

Напомним, поединок Англия – Украина состоится на Уэмбли уже сегодня, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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