Непростая группа сборной Украины в отборе на ЧЕ-2024 может не позволить нашей команде квалифицироваться на турнир.

Сайт WeGlobalFootball сделал прогноз относительно результатов поединков отборочного цикла. Перспективы "сине-желтых" далеко не самые лучшие.

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Источник, проанализировав очные матчи с соперниками по группе, последние результаты и уровень состава, анонсирует Украине 4 поражения в группе квалификации (два от Англии и два от Италии), 3 победы (две над Мальтой и одну над Северной Македонией) и ничью с македонцами.

В целом, шансы Украины на выход на Евро напрямую оценивают в 16,6%. Это 29-е место в рейтинге, а на ЧЕ могут выйти только первые 20-е.

В то же время главная команда страны сохраняет неплохие шансы пробраться на турнир через Лигу наций – 81,6%. В 3 дивизионах (A, B, C) будет плей-офф между победителями каждой из групп. Если триумфатор группы ЛН уже пробился на Евро-2024 через квалификацию, его место займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе. 4 сборные с каждого дивизиона сведет жеребьевку в полуфиналах и финале. Три победителя сеток получат путевки на Евро.