Английское издание The Athletic опубликовало собственные версии символических сборных Европы и остального мира.

При составлении сборных следовало соблюдать правило – каждая страна могла "делегировать" только одного игрока.

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В символическую сборную Европы попали: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Жоау Канселу (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Александр Зинченко (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Джамал Мусиала (Бавария), Букайо Сака (Арсенал), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

В символическую сборную остального мира были включены: Андре Онана (Интер), Ашраф Хакими (ПСЖ), Эдмонд Тапсоба (Байер), Мин Че Ким (Наполи), Альфонсо Дэвис (Бавария), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Федерико Вальверде (Реал), Мойзес Кайседо (Брайтон), Лионель Месси (ПСЖ), Хвича Кварацхелия (Наполи) и Виктор Осимхен (Наполи).

Самым "представительным" клубом обеих символических сборных стал ПСЖ (4 игрока). У Манчестер Сити, Наполи и Баварии в этих двух сборных набралось по 3 футболиста. Эти три гранда, к слову, продолжают выступать в Лиге чемпионов.

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