Полузащитник Максим Кучерявый очень продуктивно проводит свою аренду из Сент-Джонстона в Фолкерке.

Кубок Шотландии, 1/4 финала

Фолкерк – Эйр – 2:1

Голы: Моррисон, 66 (пен.), Кеннеди, 83 – Акиньеми, 12

Нереализованный пенальти: Магвайр, 81 (Э)

Команда Кучерявого на своем 6-тысячном стадионе принимала Эйр Юнайтед. Соперники выступают не в элите шотландского футбола – третий и второй дивизион соответственно.

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Уже на 12-й минуте хозяевам пришлось вытаскивать мяч из сетки после бильярдного удара Акиньеми. Эйр ушел победителем на перерыв, но второй тайм превратился в драму. Кучерявый заработал пенальти, когда Фрэнки Мусонда рукой прервал подачу Максима с углового. Моррисон четким ударом с "точки" сравнял счет.

Судьбу путевки в полуфинал решили 2 минуты безумия. Фолкерк также привез пенальти на свои ворота, но 34-летний Крис Магвайр влепил в крестовину. Буквально через несколько атак Кеннеди решился на дальний удар и не прогадал – мяч рикошетом от головы антигероя Мусонда залетел в ворота.

Кучерявый и компания сенсационно выходят в следующую стадию, где на легендарном Хэмпдене сойдутся с еще одним представителем второго дивизиона (Инвернессом). Второй полуфинал подарит битву китов – Селтик против Рейнджерс. Именно "рейнджеры" являются действующим обладателем Кубка Шотландии.

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