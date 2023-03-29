В воскресенье, 26 марта, украинская команда из Харьковской области – Авангард (Змиев) сыграла с Майнцем благотворительный матч.

Как информирует официальный сайт немецкого клуба, встреча завершилась победой "карнавальщиков" со счётом 4:3. Победный мяч забил 53-летний Фабрицио Хайер.

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Сообщается, что легенда Бундеслиги Андрей Воронин сыграл по тайму за каждую из команд. Второй тайм бывший украинский форвард провёл за украинцев, и именно тогда Авангард перевернул игру вверх дном, сумев отыграться со счёта 0:2.

Майнц обещает сообщить о вырученной сумме с матча в ближайшие недели. Все средства пойдут на помощь жертвам войны в Украине.

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