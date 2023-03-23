"Оккупация у нас была с первых дней, с 24 февраля. Где-то в 7-8 утра российские военные уже были на нашей территории. Они уже заняли позиции Каховской ГЭС. Наверное, за два часа дошли с границы Крыма до Новой Каховки. И растянулись по Херсонской области по левому берегу Днепра.

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Когда 9 мая я вышла одна на митинг против российской политики. Я вышла в майке Украины. Когда увидела это, мне было очень дико. Потому что люди, которые шли рядом 6 марта на проукраинский митинг, сейчас уже здороваются с российскими военными: "Привет, братан. Как дела?" И это люди, которые работают в пожарной части, полиции. Я начала просто их фотографировать, сбрасывать в ГРУ. Они видели это, начали делать на меня наводки. Потом пришли ко мне во двор – в наручники, забрали меня.

Слава богу, мне очень повезло, что пыток не было. Но эмоциональное состояние – не понимаешь, что будет потом. Пришел российский фсбшник, начал очень грубо со мной разговаривать. Доходило до того, что "если найдем в телефоне подозрительные вещи, можем посадить тебя в тюрьму до 10 лет".

Честно, когда пришла домой, в первый день после освобождения мне мама говорила, что мне звонили очень много людей, и из УАФ. Они в первую очередь сказали мне: "Давай будем помогать тебе выезжать отсюда". Хочу сказать им очень большое спасибо, потому что то, что они дали мне, в том числе работу – даже не могу передать словами, насколько я им благодарна. А сейчас я работаю в спортивно-техническом департаменте УАФ. И так же работаю ассистентом арбитра Первой лиги", – рассказала Петрова в проекте УАФ "Гра незламних".

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