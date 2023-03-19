Украинский форвард ассистом помог команде оформить разгром в европейском чемпионате – видео
Нападающий софийского ЦСКА 1948 Евгений Сердюк отметился очередным результативным действием в чемпионате Болгарии.
Болгария, Первая лига, 24-й тур
Берое – ЦСКА 1948 София – 1:3
Голы: Трибулет, 36 – Чочев, 10, Хелитон, 35, Русев, 86
Удаление: Каскардо, 79 (Берое, вторая желтая карточка)
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В матче 24-го тура ЦСКА 1948 на выезде одолел Берое. К общей победе софийцев приобщился и украинский форвард Евгений Сердюк, который вышел в основе и провел на поле весь матч.
На 35-й минуте наш соотечественник ассистом помог оформить второй гол своей команды: он среагировал на навес с углового и головой перебросил мяч на дальнюю штангу, где уже ждал Хелитон.
Напомним, в текущем сезоне Сердюк провел за болгарскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
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* ассист Сердюка на 2:35