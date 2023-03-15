Украинский футболист Роман Скрипнюк погиб в боях под Бахмутом, сообщает Obozrevatel.

Умер экс-голкипер Шахтера и Кривбасса – ему было всего 40 лет

30-летнего спортсмена похоронили в родном селе Молодежное (в 5 км от Черноморска) в Одесской области.

Напомним, Скрипнюк был воспитанником футбольного клуба Бастион, который соревновался во Второй лиге чемпионата Украины. В юношеские годы Роман участвовал как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После срочной службы продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и в районных соревнованиях.

В общем, Скрипнюк успел поиграть за Черноморск, Затоку (Белгород-Днестровский), Трофимовец (Молодежное), Интер (Малая Долина), Люксор (Барабой), Efes (Черноморск). Последним его клубом был ФК ТБТ (ТрансБалкТерминал), который является лидером открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона-2022/23.

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