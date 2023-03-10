"Мы возвращаемся в большой футбол с чемпионата Украины 2023/24 в Первой лиге. Уже начинаем работать в плане комплектации команды, потому что нас ожидает очень трудный путь, потому что начинать надо с нуля – футболистов из того состава не осталось.

Четыре украинских клуба готовы вернуться после пропуска сезона 2022/23 – известны названия

Все руководство верит, что мы создадим команду, которая будет показывать хороший комбинационный футбол и радовать своих болельщиков! Верим в ВСУ!!!" – написал Чижевский на своей странице в Facebook.

Напомним, что Агробизнес оказался среди тех клубов, которые отказались или не смогли участвовать в матчах чемпионата Украины этого сезона из-за полномасштабного нападения российских оккупантов.

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