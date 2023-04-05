Второлиговая Чайка в поисках усиления команды допустила серьезный фейл, подписав игрока, который выступал в оккупированном Крыму.

Чайка в своем Instagram объявила о подписании хавбека Алексея Тищенко, который выступал с 2017 по 2019 годы в "чемпионате водокачки" оккупированного Крыма за псевдокоманды Крымтеплица и Кизилташ.

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К тому же футболист выставлял фотографию с девушкой, где обозначил геолокацию "Симферополь, Россия". Сам Тищенко уже успел удалить и это фото, как и все остальные из Крыма. Клуб после того, как история получила огласку, удалил пост о подписании игрока.

Добавим, что в феврале 2019-го Тищенко вернулся вернулся на подконтрольную Украине территорию, перейдя в клуб Мир из Горностаевки. Далее уроженец Николаева с сомнительным прошлым защищал цвета украинских команд Первомайск и николаевского ВАСТа.

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