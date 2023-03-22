Украинский защитник продолжит карьеру в США – последние три месяца он находился без команды
Колония наших соотечественников за океаном пополнилась еще одним игроком.
Центральный защитник Артем Барановский будет выступать за Мичиган Старс, сообщает Sportarena.
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Об условиях соглашения и сроках контракт с 33-летним украинцем не сообщается. По информации источника, переход Барановского организовала компания Play Forward Sports Group, которую основали бывший футболист Карпат Александр Ермаченко, экс-футболист Скалы Максим Билас и экс-баскетболист юношеской сборной Украины Илья Антоненко. Офисы агентства открыты в США и Лондоне.
Напомним, Барановский – воспитанник донецкого Металлурга, за который и дебютировал на профессиональном уровне. Выступал также за Сталь, Олимпик, таджикский Истиклол, узбекскую Бухару, казахские Кызыл-Жар и Акжайык. Последним его клубом был Каспий, который он покинул 1 января и с тех пор оставался без команды. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
К слову, Мичиган Старс выступает в NISA (Национальной независимой футбольной ассоциации) – третьей по рангу лиге профессионального футбола в США.
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