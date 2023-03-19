Ракув продолжает на всех парах мчаться к чемпионству. На этот раз жертвой Кочергина и Ко стала команда еще одного украинца.

Польша, Экстракляса, 25-й тур

Ракув – Краковия – 4:1

Голы: Гутковскис, 38, Новак, 59, Лопес, 65, Цебуля, 84 (п.) – Ракочи, 16

Удаление: Атанасов, 90 (Краковия, красная карточка)

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В очередном туре чемпионата Польши Краковия потерпела разгром от Ракува. Лидер первенства пропустил первым, но еще до перерыва сумел отыграться. После отдыха "красно-синие" забили еще трижды, укрепив свою гегемонию на вершине турнирной таблицы.

За Ракув с первых минут вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин и отыграл 81 минуту. На этот раз наш соотечественник ушел с поля "сухим" – без голов и ассистов (6,6 – вторая худшая оценка в команде по версии Sofascore).

В составе Краковии на 66-й минуте появился Евгений Коноплянка, который восстановился после травмы. Вингер сборной Украины получил за свою игру те же 6,6 балла, что стало четвертым самым высоким показателем среди всех игроков "полосатых" (к слову, Коноплянка получил вызов от Руслана Ротаня на матч отбора на Евро-2024 против Англии, поэтому такая убедительная игра не могла не порадовать болельщиков).

Напомним, после 25-ти туров Ракув идет в турнирной таблице Экстраклясы первым, набрав 61 очко, Краковия с 34-мя пунктами – седьмая.

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