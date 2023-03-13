На 41-м году жизни ушел из жизни бывший вратарь и тренер Андрей Лазарчук, сообщает официальный сайт Кривбасса.

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Причины смерти не уточняются.

Напомним, Лазарчук начинал профессиональную карьеру в Кривбассе в 1999 году. В 2002-м перешел в Шахтер, но выступал преимущественно за молодежные команды. Успел поиграть за харьковский Гелиос и крымский Игросервис. Также Андрей выступал в составе юношеской сборной Украины на Евро-2001. Завершил игровую карьеру в 2009 году.

С 2016-го – на тренерской работе. Работал тренером вратарей в Кривбассе, Кристалле и Николаеве.

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