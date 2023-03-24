На 77-м году жизни скончался экс-защитник Кривбасса Виктор Алексанов, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

Умер экс-защитник Динамо, Шахтера и Черноморца, забивавший московскому Спартаку

Он выступал за криворожан с 1966 по 1970 годы и за это период провел 138 поединков, в которых забил 1 гол.

После завершения карьеры игрока работал тренером и спортивным функционером. В частности, в 1980-1981 годах был начальником ФК Кривбасс.

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