Умер легендарный защитник Кривбасса, который был начальником команды криворожцев
24 марта 2023 - Читати українською
Очередная потеря постигла украинскую футбольную общественность.
На 77-м году жизни скончался экс-защитник Кривбасса Виктор Алексанов, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".
Умер экс-защитник Динамо, Шахтера и Черноморца, забивавший московскому Спартаку
Он выступал за криворожан с 1966 по 1970 годы и за это период провел 138 поединков, в которых забил 1 гол.
После завершения карьеры игрока работал тренером и спортивным функционером. В частности, в 1980-1981 годах был начальником ФК Кривбасс.
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