Германия, Бундеслига, 25-й тур

Унион Берлин – Айнтрахт – 2:0

Голы: Хедира, 54, Беренс, 75

Майнц – Фрайбург – 1:1

Голы: Онисиво, 90+6 – Доан, 55

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В первом матче дня Унион принимал Айнтрахт. Учитывая вчерашнюю осечку РБ Лейпциг, который неожиданно проиграл Бохуму, берлинцы имели шанс подняться в тройку лучших команд Бундеслиги. Надо было только выиграть у непростого соперника. Первый тайм был полностью за Айнтрахтом, но воплотить свое преимущество в голы не удалось. А после перерыва угловой позволил хозяевам выйти вперед: после навеса со стандарта Хедира оказался самым расторопным и добил сферу в сетку после отскока.

Впоследствии Беккер удвоил преимущество берлинцев, но VAR зафиксировал офсайд и взятие ворот отменили. Однако, хозяева все-таки дожали соперника – за 15 минут до конца матча Беренс получил пас на левом фланге, прорвался сквозь двух защитников и с острого угла пробил. Кевин Трапп слишком широко расставил ноги и получил бабочку между них. Победа позволила Униону набрать 48 очков и подняться на третью строчку, Айнтрахт с 40 пунктами шестой.

Майнц на своем поле пытался испортить беспроигрышную серию Фрайбурга. Ажорк уже в начале матча мог наказывать соперника, но не сумел перехитрить Флеккена. Впоследствии его же гол был отменен из-за положения вне игры. Баррейро в середине тайма требовал пенальти после фола на себе, но арбитр проигнорировал эпизод. Гости выдержали напряжение первых 45 минут и ушли на перерыв с нулями на табло.

После отдыха Фрайбург перехватил инициативу и сумел забить. Доан воспользовался недоразумением голкипера и защитника, которые оставляли мяч друг другу и открыл счет. Гости надеялись довести игру до логического завершения и у них это получалось. Однако на 6 (!!!) добавленной минуте Онисиво сумел протолкнуть сферу в ворота соперника и спас для Майнца ничью. Фрайбург потерял шанс потеснить РБ Лейпицг с четвертой строчки и отпустил Унион в отрыв.

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