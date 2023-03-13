Украинская Премьер-лига на своем сайте назвала лучшего тренера 17-го тура. Им, по решению экспертного совета, стал наставник Динамо Мирча Луческу, который взял верх над лидером первенства – СК Днепр-1 (1:0).

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В свою очередь Всеукраинское объединение тренеров (ВОТ) выбрало другого победителя. По их мнению, награды заслуживает Игор Йовичевич, который, несмотря на сложную логистику (поединок с Кривбассом состоялся между матчами Лиги Европы против Фейеноорда), сумел настроить своих подопечных и одержать разгромную победу над командой Юрия Вернидуба (3:0). Наставник "горняков" получил от ВОТ оценку 4,8.

К слову, лучшим игроком отчетного тура по версии УПЛ стал полузащитник Ингульца Владимир Одарюк (дубль Металлисту), который опередил Тауляна Сефери из Ворсклы (два гола Вересу) и Георгия Судакова из Шахтера (мяч в ворота Кривбасса).

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