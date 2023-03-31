УПЛ утвердила даты и время начала 21 тура – фанатов ждет топ-противостояние
Дирекция украинской Премьер-лиги приняла важные решения по проведению 21-го тура чемпионата.
Тур продлится три дня, сообщает сайт УПЛ. Откроют его Минай и Кривбасс, а закроют программу Черноморец и Ворскла. Также болельщиков будет ждать топовое противостояние – Заря будет принимать СК Днепр-1.
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Календарь тура
14 апреля (пятница)
13:00 – Минай – Кривбасс
15:00 – Рух – Динамо
15 апреля (суббота)
13:00 – Ингулец – Колос
13:00 – Металлист – Верес
15:00 – Металлист 1925 – Александрия
15:00 – Заря – Днепр-1
16 апреля (воскресенье)
14:00 – Шахтер – Львов
15:00 – Черноморец – Ворскла
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