Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 20-м туре чемпионата.

Матчи 20-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 7 по 9 апреля включительно, сообщает официальный сайт организации.

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Среди знаковых противостояний – дебют Анатолия Бессмертного во главе Львове против вчерашнего лидера СК Днепр-1, попытка Александра Ротаня одержать свою первую победу в УПЛ в матче с Черноморцем и первая игра Виталия Пономарева после назначения в главную команду Руха.

20-й ТУР

7 апреля (пятница)

Ворскла – Ингулец – 15:00

8 апреля (суббота)

Динамо – Минай – 13:00

Шахтер – Металлист – 14:00

Кривбасс – Заря – 15:00

Рух – Верес – 15:00

9 апреля (воскресенье)

СК Днепр-1 – Львов – 13:00

Александрия – Черноморец – 13:00

Колос – Металлист 1925 – 15:00

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