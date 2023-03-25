УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура
Украинская Премьер-лига определилась с графиком противостояний в 20-м туре чемпионата.
Матчи 20-го тура УПЛ будут проводиться в течение 3 дней: с 7 по 9 апреля включительно, сообщает официальный сайт организации.
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Среди знаковых противостояний – дебют Анатолия Бессмертного во главе Львове против вчерашнего лидера СК Днепр-1, попытка Александра Ротаня одержать свою первую победу в УПЛ в матче с Черноморцем и первая игра Виталия Пономарева после назначения в главную команду Руха.
20-й ТУР
7 апреля (пятница)
Ворскла – Ингулец – 15:00
8 апреля (суббота)
Динамо – Минай – 13:00
Шахтер – Металлист – 14:00
Кривбасс – Заря – 15:00
Рух – Верес – 15:00
9 апреля (воскресенье)
СК Днепр-1 – Львов – 13:00
Александрия – Черноморец – 13:00
Колос – Металлист 1925 – 15:00
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