У болельщиков есть неделя на то, чтобы определить, кто заслуживает победы в двух категориях.

Украинская Премьер-лига на своем сайте объявила о начале голосования за лучшего игрока и тренера по итогам февраля и марта.

Динамо рассудит "любимый" арбитр Луческу: судейские назначения 19-го тура УПЛ

На звание самого полезного футболиста претендуют Георгий Судаков (Шахтер), Эдуардо Герреро (Заря), Таулант Сефери (Ворскла) и Зиги Бадибанга (Черноморец). Напомним, Судаков за этот период в 4 матчах забил 2 гола и отдал 2 ассиста, на счету Герреро 1 забитый мяч и 3 результативные передачи в 3 встречах, в активе Сефери 4 гола в 4 матчах, Бадибанга отметился 1 забитым мячом в 3 встречах. Проголосовать можно здесь.

Среди тренеров за награду поборются Патрик ван Леувен (Заря), Сергей Ковалец (Ингулец), Роман Григорчук (Черноморец) и Игор Йовичевич (Шахтер). К слову, Заря за этот период одержала 3 победы, Ингулец дважды триумфовал (в том числе над Динамо) и 1 раз проиграл, Черноморец набрал 7 очков в 3 встречах, а Шахтер одержал 4 победы в 4 матчах. Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 13:00 пятницы, 7 апреля.

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