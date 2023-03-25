Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает получать признание после того, как перебрался в чемпионат Испании.

Официальный аккаунт Ла Лиги в Instagram посвятил еще один пост хавбеку Жироны Виктору Цыганкову.

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"Ураган по имени Цыганков", – говорится в заметке. Ниже объясняется, почему украинцу поют такие оды: он стал первым представителем нашей страны, который забил дубль в чемпионате Испании.

В общем, Виктор провел за Жирону 7 матчей после перехода зимой и уже успел отметиться 3 голами и 3 ассистами.

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