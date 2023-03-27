Италия разобралась с Мальтой в матче 2 тура отбора на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Италия еще до перерыва получила комфортное преимущество благодаря голам Ретеги и Пессины с передач Тонали. Натурализованный аргентинец из Тигре забил в обоих своих стартовых матчах за "Скуадру Адзурру".

Италия победила Мальту – "Скуадра Адзурра" обошла Украину в группе, сенсационный новичок забил во втором матче подряд

Голов после отдыха не было, хотя моментов команды создали достаточно. Италия реабилитировалась за поражение англичанам, а Мальта заработала ноль очков в 2 матчах отбора. Островяне и Северная Македония в июне будут следующими соперниками Украины, являющейся второй командой группы С без очков.