"Это было нелегкое решение. У нас были очень хорошие партнерские отношения. Мы все хорошо продумали и приняли лучшее решение для Баварии. В марте прошлого года уже были такие нестабильные выступления, потом в сентябре тоже, а в последнее время мы выиграли всего пять из 10 игр Бундеслиги. Мы пересмотрели это снова поэтапно, увидев, что это уже не отдельный период, а между командой и тренером что-то не так.

Тухель дал первый комментарий в статусе тренера Баварии: "Унижение Нагельсманна – не моя забота"

Мы верили Юлиану, поддерживали его и тренерскую команду с первой минуты до последней. Все знают, насколько тесным было сотрудничество. Юлиан – топ-тренер, у нас самый лучший состав, но ситуация уже была нездоровой. Мы поддерживали Юлиана и его команду от первой до последней секунды, но теперь пришлось принять это тяжелое решение.

Во вторник я позвонил Томасу. Мы все профессионалы. Пришли к выводу, что нам нужен такой тренер, получивший большой опыт, в том числе за границей. Во вторник вечером мы встретились и очень хорошо пообщались. Он был очень взволнован с первой секунды, мы много говорили.

В последующие дни мы с Марко Неппе вели переговоры с его стороной, чтобы иметь решение через два дня. Мы говорили об этом несколько лет назад, тогда ничего не вышло. Мы были уверены, что хотим привезти Томаса на Себенерштрассе. Когда пришел момент, мы поговорили непосредственно с Юлианом, что хотим личного разговора. Теперь у нас есть новый тренер в лице Томаса Тухеля, добро пожаловать", – цитирует Салихамиджича сайт "ротен".

Хаби Алонсо разобрал Баварию на молекулы и закрутил чемпионскую интригу – судья дважды сыграл один спектакль для Байера