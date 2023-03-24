Увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера Баварии спустя двадцать месяцев после своего назначения – дорогое удовольствие для мюнхенского клуба.

Увольнение Юлиана Нагельсманна может стоить Баварии в общей сложности до 30 миллионов евро. Как информирует Bild, тренер зарабатывает примерно 8-9 млн евро в год. Если Нагельсманн будет уволен, Бавария обязана продолжать выплачивать ему эту зарплату вплоть до завершения контракта – середины 2026 года.

Бавария сенсационно уволила Нагельсманна и уже нашла замену, – СМИ

Напомним, что 20 месяцев назад Бавария заплатила РБ Лейпциг 15 миллионов евро, чтобы выкупить контракт Нагельсманна.

Ожидается, что объявление об увольнении тренера будет выпущено сегодня.

Хаби Алонсо разобрал Баварию на молекулы и закрутил чемпионскую интригу – судья дважды сыграл один спектакль для Байера