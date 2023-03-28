"Бело-красные" прилетели в Испанию, где проведут товарищескую встречу против Марокко. Подопечные Рикардо Гареки не успели доехать до гостиницы, как получили незабываемые впечатления от Мадрида.

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Футболисты хотели приблизиться к своим болельщикам, но стражи порядка попытались им помешать. Один из полицейских оттолкнул Йошимара Йотуна, который не вынес пренебрежительного отношения и оттолкнул в ответ. После этого за товарища вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейского. Вскоре конфликт удалось остановить. Всех троих игроков сборной Перу забрали в отдел, чтобы провести следственные действия. Как сообщает журналист Диего Монтальван, Гальесе отпустили только в пять утра.

Incident between Perú National Team and Spanish police!!



My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him.



Will report more soon... pic.twitter.com/xJwdPtk3xl — Diego Montalvan (@DMontalvan) March 27, 2023

МИД Перу настаивает на расследовании инцидента. Известно, что у задержанных футболистов изъяли паспорта. Напомним, что сборная Перу встретится на Ванда Ментрополитано с Марокко 28 марта, начало матча в 22:30 по киевскому времени.

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