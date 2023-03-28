Ужасающий случай в Испании – игроки Перу подрались с полицией
Мадридская полиция показала все свое "гостеприимство" сборной Перу.
"Бело-красные" прилетели в Испанию, где проведут товарищескую встречу против Марокко. Подопечные Рикардо Гареки не успели доехать до гостиницы, как получили незабываемые впечатления от Мадрида.
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Футболисты хотели приблизиться к своим болельщикам, но стражи порядка попытались им помешать. Один из полицейских оттолкнул Йошимара Йотуна, который не вынес пренебрежительного отношения и оттолкнул в ответ. После этого за товарища вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейского. Вскоре конфликт удалось остановить. Всех троих игроков сборной Перу забрали в отдел, чтобы провести следственные действия. Как сообщает журналист Диего Монтальван, Гальесе отпустили только в пять утра.
МИД Перу настаивает на расследовании инцидента. Известно, что у задержанных футболистов изъяли паспорта. Напомним, что сборная Перу встретится на Ванда Ментрополитано с Марокко 28 марта, начало матча в 22:30 по киевскому времени.
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