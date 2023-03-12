В ужасное ДТП, которое произошло в вечернее время, попали игроки немецкого клуба Алемания Эгенштайн. Как сообщает Sportal, среди жертв, кроме водителя, были два игрока, физиотерапевт и бывший футболист.

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"Алемания Эгенштайн глубоко расстроена потерей своих футболистов Дани Циммерера и Тима Палушко, физиотерапевта Леони Буркарта и бывшего футболиста Филиппа Домера", – цитирует издание официальное заявление клуба.

Как отмечается, 25-летний водитель не справился с управлением, после чего столкнулся с такси и съехал с дороги. ДТП произошло недалеко от немецкого города Карлсруэ.

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