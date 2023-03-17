В Баварии завелся "крот" – тактический план Нагельсманна слили прессе
Главного тренера Баварии Юлиана Нагельсманна разозлила утечка данных из раздевалки.
Немецкое издание Bild опубликовало заметки наставника мюнхенцев по плану на игру с Бохумом (3:0), которая состоялась 11 февраля. На фото можно рассмотреть, какие тактические установки давал своим игрокам Юлиан Нагельсманн.
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"Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложный. Когда едете по сельской местности, можно заметить 80 тысяч кротовых нор – их запрещено убирать.
Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какова цель этого поступка? На что надеется человек, который это сделал? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег. Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против Бохума. Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать из-за этих заметок. Я не беспокоюсь по этому поводу", – заметил тренер мюнхенцев.
Напомним, что Бавария после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 52 балла.
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