Немецкое издание Bild опубликовало заметки наставника мюнхенцев по плану на игру с Бохумом (3:0), которая состоялась 11 февраля. На фото можно рассмотреть, какие тактические установки давал своим игрокам Юлиан Нагельсманн.

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"Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложный. Когда едете по сельской местности, можно заметить 80 тысяч кротовых нор – их запрещено убирать.

Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какова цель этого поступка? На что надеется человек, который это сделал? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег. Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против Бохума. Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать из-за этих заметок. Я не беспокоюсь по этому поводу", – заметил тренер мюнхенцев.

Nagelsmann very unhappy after original tactical sheets from the dressing room were leaked in @SPORTBILD this week: "I'm annoyed. The person who leaks something like that harms every single player, that's not in the spirit of the matter" pic.twitter.com/yoOJmg1owJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 17, 2023

Напомним, что Бавария после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 52 балла.

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