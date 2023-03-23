Главный арбитр матча второго дивизиона Египта Суэц – Аль-Наср (3:1) Мохаммед Фарук был дисквалифицирован на неопределенный срок за просмотр видеоповтора эпизода с забитым мячом с телефона болельщика.

Как информирует ESPN, решение об этом принял глава судейского корпуса Египта Витор Перейра.

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Футболисты Суэца были возмущены решением судьи засчитать пропущенный гол, и Фарук прибегнул к просмотру видеоповтора на телефоне болельщика – VAR во втором дивизионе чемпионата Египта не предусмотрен.

После просмотра эпизода на видео арбитр решил отменить гол. Он покидал стадион под охраной полиции, поскольку игроки и персонал Аль-Насра угрожали ему физической расправой. Также они угрожали подать на арбитра в суд.

Судейская бригада – лайнсмены и четвёртый рефери – также была отстранена.