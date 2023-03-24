Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в футбольных правилах, которые вступят в силу с 1 июля.

С нового сезона вратарям будет запрещено касаться штанг и перекладины во время исполнения соперником пенальти. Также голкиперы не должны будут провоцировать своего визави и "демонстрировать неуважение". Об этом информирует официальный сайт IFAB.

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Таким образом, вратари лишатся возможности сбивать своих соперников с толку. Благодаря этой тактике вратарь Ливерпуля Брюс Гроббелар выиграл серию пенальти в финале Кубка чемпионов 1984 года с Ромой, а вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес – серию пенальти в финале ЧМ-2022 с Францией.

Празднования голов теперь будут отдельно учитываться арбитрами при решении о компенсированном к таймам времени.

Также правила не будут требовать от судьи принимать меры в отношении лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на момент.

Напомним, что сборная Франции требовала отменить гол Лионеля Месси в дополнительное время финала ЧМ-2022 из-за того, что запасные игроки сборной Аргентины выбежали на поле.

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